Ripresa allenamenti, Spadafora convoca una videoconferenza per mercoledì (Di sabato 18 aprile 2020) Il presidente federale, Gabriele Gravina ha inviato oggi ai ministri dello Sport e della Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, il protocollo di sicurezza redatto dalla commissione medico scientifica della Federcalcio con l’aiuto di esperti del settore per la Ripresa degli allenamenti di calcio A seguito di ciò è stata fissata dal Ministro Spadafora per mercoledì prossimo alle 12 una videoconferenza per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche. All’incontro saranno presenti: FIGC Presidenti Lega Serie A Presidenti Lega Serie B Presidenti Lega Pro Presidente Associazione Calciatori Presidente Associazione Arbitri Presidente Federazione Medici Sportivi delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC, L'articolo Ripresa allenamenti, ... Leggi su ilnapolista "HIGUAIN NON VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS"/ Diserta ripresa allenamenti? I 3 motivi

