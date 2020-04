Riccardo Guarnieri e Ida Platano UeD, ci risiamo i fan notano dei dettagli (Di sabato 18 aprile 2020) Riccardo Guarnieri e Ida Platano forse in crisi, ecco i dettagli che i fans hanno notato in modo certo Ancora problemi per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La coppia che è uscita fuori dal trono di Uomini e Donne, ancora una volta fa parlare di sé. Secondo i bene informati e coloro che amano guardare i dettagli, sembrerebbe che ci sia stata una difficoltà nel loro rapporto di coppia. Qualche giorno fa punto infatti, i due avrebbero mostrato i dettagli di una nuova tempesta in arrivo nel loro rapporto. Né su Instagram e tantomeno su Tik Tok, i due hanno mostrato qualcosa di insieme. Non si capisce qual è il motivo per cui ci sia questo silenzio sui social da parte di entrambi. Probabilmente, cioè qualche incomprensione di base che sta rendendo il rapporto di coppia più difficile di quello che si pensava. L’ultimo posto che due hanno ... Leggi su kontrokultura Ida Platano e Riccardo Guarnieri - il sospetto dei fan : si sono lasciati?

