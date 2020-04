Milano Città studi: piromane nuovamente in azione (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo l’auto incendiata Mercoledì notte, un nuovo rogo è avvenuto tra Giovedì e Venerdì. Tre le macchine coinvolte a città studi e stessa strada, stesso marciapiede del precedente. Oramai non è più possibile parlare di casualità, si sta quindi cercando l’autore o gli autori di questi folli gesti. 11 in totale le macchine bruciate, le ultime 3 in via Sansovino, I residenti hanno notato alcune persone fuggire dopo i roghi, altri hanno notato una coppia sospetta, ma nulla è ancora certo e le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi. L’ultimo episodio è accaduto verso le 2 di notte e quando gli agenti sono arrivati sul posto erano già presenti i vigili del fuoco che stavano contenendo le fiamme. I cittadini non si sentono al sicuro visto il propagarsi di questi incendi e chiedono che ... Leggi su italiasera A Napoli per infangare la città - il medico all’inviata Rai : “Perché non giri per Milano?” (VIDEO)

Milano ha perso : così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus (di Selvaggia Lucarelli)

Il Coronavirus ferma Milano ma riprendono i lavori nella città deserta : gli operai rifanno le strade e sistemano i lampioni [FOTO] (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo l’auto incendiata Mercoledì notte, un nuovo rogo è avvenuto tra Giovedì e Venerdì. Tre le macchine coinvolte a cittàe stessa strada, stesso marciapiede del precedente. Oramai non è più possibile parlare di casualità, si sta quindi cercando l’autore o gli autori di questi folli gesti. 11 in totale le macchine bruciate, le ultime 3 in via Sansovino, I residenti hanno notato alcune persone fuggire dopo i roghi, altri hanno notato una coppia sospetta, ma nulla è ancora certo e le autorità stanno vagliando tutte le ipotesi. L’ultimo episodio è accaduto verso le 2 di notte e quando gli agenti sono arrivati sul posto erano già presenti i vigili del fuoco che stavano contenendo le fiamme. I cittadini non si sentono al sicuro visto il propagarsi di questi incendi e chiedono che ...

davidealgebris : George Soros dopo aver donato $1 miilione a Milano, dona ancora $130 millioni per Corona Virus. $37 millioni per la… - franzrusso : #Milano ha perso: così la città è stata travolta dall’onda lunga del virus. Un bell'articolo da leggere di… - BeppeSala : Buongiorno Milano, da Palazzo Marino. Mi dissocio da una certa retorica per cui i milanesi sarebbero indisciplinati… - italiaserait : Milano Città studi: piromane nuovamente in azione - antoniodb69 : RT @davidealgebris: George Soros dopo aver donato $1 miilione a Milano, dona ancora $130 millioni per Corona Virus. $37 millioni per la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Città Coronavirus Milano, le piazze vuote viste dal drone. Boeri: «Viva, ma sospesa» Corriere della Sera