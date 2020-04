Kekko dei Modà | il rapporto con Laura Silvestre | moglie ‘top secret’

gossipblogit : Laura Silvestre, chi è la moglie di Kekko dei Modà - jadestuxedo : @Kuronaru95 - “l’ossigeno che arriva dritto al cuore” solo Kekko dei Modà poteva scriverlo. anche meno ?? - PkSpecial : Vi prego ditemi di non essere l’unica che da piccola pensava che Loki e Kekko Silvestre dei Modà fossero la stessa… - niccolab : @see_lallero Se canta la stessa melodia con lo stesso tema declinato in 532 canzoni diventa peggio di Kekko dei Modà. -

Ultime Notizie dalla rete : Kekko dei

Kekko dei Modà: il rapporto con Laura Valente, moglie ‘top secret’. Il legame all’ombra dei riflettori che dura da 20 anni Una vita sul palco sotto i riflettori e una vita all’ombra delle telecamere, ...Kekko Silvestre dei Modà ha parlato diverse volte della brutta malattia che in passato ha colpito sua madre; lo ha fatto in una puntata di C’è posta per te, in occasione di una sorpresa per una ...