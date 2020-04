Fase 2, la richiesta delle Regioni: fateci chiudere i confini (Di sabato 18 aprile 2020) Tra le Regioni si apre uno scontro tra chi vuole riaprire al più presto (i governatori del Nord) e chi chiede più cautela (quelli del Sud). Così c'è chi, come il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che chiuderà i confini in caso di una fuga in avanti da parte dei territori regionali con più contagi. Leggi su fanpage (Di sabato 18 aprile 2020) Tra lesi apre uno scontro tra chi vuole riaprire al più presto (i governatori del Nord) e chi chiede più cautela (quelli del Sud). Così c'è chi, come il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che chiuderà iin caso di una fuga in avanti da parte dei territori regionali con più contagi.

È ancora una volta scontro Nord-Sud. Tra chi vuole riaprire subito e a ogni costo e chi, invece, vuole aspettare. E minaccia di chiudere i propri confini. È la posizione del presidente della Regione ...

Coronavirus, polemiche sul numero totale dei contagiati da inizio emergenza

Quattro casi in fase di verifica. Nel suo bollettino quotidiano ... al reddito sotto forma di indennità di partecipazione mensile di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi, con possibilità di ...

