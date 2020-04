Coronavirus: in zona rossa Salemi 16 positivi, sindaco 'attenzione resta alta' (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 16 i cittadini di Salemi (Trapani) attualmente positivi al Covid-19. L'ultimo caso è stato registrato nelle scorse ore ed è, comunque, riconducibile a una realtà familiare che era già stata circoscritta nelle scorse settimane. I casi scoperti dall'inizio dell'emergenza epidemiologica sono 25, su un totale di 155 tamponi eseguiti: tra questi si registrano 8 guarigioni e un decesso. I dati sono stati forniti dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani dopo che il Comune in una lettera inviata nei giorni scorsi aveva chiesto "un quadro più chiaro e completo" della situazione epidemiologica in città. Le condizioni di salute dei 16 positivi sono complessivamente buone: nessuno di loro si trova in terapia intensiva. Lo screening epidemiologico sulla città, intanto, proseguirà nei prossimi giorni ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : in zona rossa Salemi 16 positivi - sindaco ‘attenzione resta alta’

Coronavirus - la fase 2 in Italia : “La zona rossa ritornerà”

Coronavirus - tutto il Giappone in stato d’emergenza. Lagarde : «La Bce pronta a tutto per aiutare l’Eurozona». 1 milione di test in arrivo in Africa (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 16 i cittadini di(Trapani) attualmenteal Covid-19. L'ultimo caso è stato registrato nelle scorse ore ed è, comunque, riconducibile a una realtà familiare che era già stata circoscritta nelle scorse settimane. I casi scoperti dall'inizio dell'emergenza epidemiologica sono 25, su un totale di 155 tamponi eseguiti: tra questi si registrano 8 guarigioni e un decesso. I dati sono stati forniti dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani dopo che il Comune in una lettera inviata nei giorni scorsi aveva chiesto "un quadro più chiaro e completo" della situazione epidemiologica in città. Le condizioni di salute dei 16sono complessivamente buone: nessuno di loro si trova in terapia intensiva. Lo screening epidemiologico sulla città, intanto, proseguirà nei prossimi giorni ...

TgLa7 : La curva non scende ancora a sufficienza. E' il #Piemonte la zona che preoccupa di più #coronavirus - zazoomblog : Coronavirus: in zona rossa Salemi 16 positivi sindaco ‘attenzione resta alta’ - #Coronavirus: #rossa #Salemi… - salvatorep3927 : Avevo dimenticato di tradurre il detto della mia zona: il pazzo scappa e la casa resta. In poche parole: La persona… - TV7Benevento : Coronavirus: in zona rossa Salemi 16 positivi, sindaco 'attenzione resta alta'... - FridaeArtemisia : Coronavirus, Giove blindata per la zona rossa. Cani, gatti e galline senza cibo e acqua. L'Enpa protesta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zona Coronavirus: in zona rossa Salemi 16 positivi, sindaco 'attenzione resta alta' Metro Coronavirus, la musica è cambiata anche negli Usa

Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini ... Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona ...

Acri. Fermato con novellame in macchina

Inoltre lo stesso è stato ulteriormente sanzionato in quanto il pesce era privo di tracciabilità e trasportato con un automezzo privo della necessaria autorizzazione e in violazione alla normativa ...

Come è gestita nelle vostre città l’emergenza Coronavirus? Come si comportano le autorità e i cittadini ... Mai come stavolta il contributo della nostra comunità è fondamentale: con il Paese in zona ...Inoltre lo stesso è stato ulteriormente sanzionato in quanto il pesce era privo di tracciabilità e trasportato con un automezzo privo della necessaria autorizzazione e in violazione alla normativa ...