"Vado a fare un esorcismo”: sacerdote fermato in auto evita la multa nel vercellese (Di venerdì 17 aprile 2020) La polizia locale ferma il sacerdote in auto, gli chiede l’autocertificazione e lui ne tira fuori una corredata da una “bolla” firmata dall’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo: “Scusate, devo andare a fare un esorcismo”. Accade ad Arborio, in provincia di Vercelli. A riportare la vicenda è La Stampa.Il motivo indifferibile che ha giustificato lo spostamento urgente ha lasciato impietriti gli agenti: il prete stava recandosi a un esorcismo, per scacciare una presunta presenza demoniaca. Il comandante della polizia locale Pierangelo Daglia ha dichiarato:“L’autocertificazione che il sacerdote ha presentato era inoppugnabile, corredata dalle credenziali firmate dall’arcivescovo. È stato quindi lasciato passare senza la verbalizzazione della contravvenzione”. Leggi su huffingtonpost Il Volo - Gianluca Ginoble fa una rivelazione : “Vado a fare una…”

