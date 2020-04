Riso scaduto e riutilizzo | ecco 5 idee per non sprecare

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ripulendo la nostra dispensa spesso troviamo alcuni alimenti scaduti e tra questi può capitare anche un pacco diper riutilizzarlo e non, Fonte foto: PixabayDurante questo lunghissimo periodo di quarantena per combattere il contagio da Nuovo Coronavirus, tutti noi ci siamo dati alle pulizie domestiche e sicuramente all’interno della nostra dispensa abbiamo trovato alcuni alimenti scaduti tra cui ilper riutilizzarlo senza. Questo semplicissimo alimento, anche se dopo la scadenza non è più consumabile, può essere utilizzato per tantissimi altri scopi. Sicuramente ad ognuno di noi, almeno una volta nella vita, è caduto il cellulare in una pozzanghera, nel lavello pieno d’acqua della nostra cucina oppure addirittura nel water. In questa situazione spesso ...