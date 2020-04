marattin : Io non capisco perché vi stupiate del voto contrario di Lega e FdI alla risoluzione del Parlamento Ue che chiede em… - borghi_claudio : @elenchini Guardi che quello che chiede il Paese non è quello che si sogna conte la mattina. Quello che chiede si d… - robba07 : RT @davcarretta: Il Movimento 5 Stelle si spacca sulla risoluzione del Parlamento europeo che chiede attivazione del Mes e Recovery bond.… - ParisiSonia : RT @MaxSalini: Al Parlamento Ue c’è chi legge 'l’emendamento-supercazzola' dei Verdi ma non legge la risoluzione,che chiede proprio ciò che… - alerounds : RT @marattin: Io non capisco perché vi stupiate del voto contrario di Lega e FdI alla risoluzione del Parlamento Ue che chiede emissioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento chiede Il presidente del Parlamento chiede a Guterres di fermare l’interferenza turca in Libia Speciale Libia Coronavirus: Fassino, 'da Parlamento Ue passo importante per Recovery Fund'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo a larga maggioranza chiede a Commissione e governi un grande piano per la ricostruzione con l’emissione di Recovery Bond, passo importante per la ...

Parlamento Ue: chiede introduzione Recovery Bond e esorta a utilizzare il Mes

Sono i punti salienti della risoluzione adottata dal Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’Ue per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze. Il testo è passato con 395 sì, ...

