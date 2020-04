Oggi 144 nuovi casi di coronavirus nel Lazio | isolate altre due case di riposo

(Di venerdì 17 aprile 2020) Icontagi nelè stato istituito un cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia e alla Rsa Villa Nina, che si trova sulla Nettunense all'interno del territorio di Marino (Asl Roma 6). "Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 58 unità nelle ultime 24h per un totale di 978, mentre i decessi sono stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85 mila", ha spiegato l'assessore D'Amato.

I nuovi casi positivi di coronavirus nel Lazio sono oggi, venerdì 17 aprile, 144. L'aumento rispetto a ieri è del 2,6 per cento, stabile rispetto ai giorni scorsi, ma sono in calo i ricoveri in ...Coronavirus, la Regione Lazio ha reso noto che a Roma e provincia si sono registrati 122 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (di cui 55 nella città), molti riferibili a diverse comunità ...