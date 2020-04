Morto l’attore di The Office Ranjit Chowdry | aveva 64 anni

Leggi su viagginews

(Di sabato 18 aprile 2020)l’attore di The64ed era famoso anche per il suo ruolo nella fortunata serie Prison Break.all’età di 64. Molti spettatori italiani lo conoscevano per il suo ruolo in diverse serie tv andate in onda anche nel nostro Paese. In particolar modo lo ricordano … L'articolol’attore di The64è apparso prima sul sito ViaggiNews.com