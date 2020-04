La task force lavora al buio. Concentrata più su come ripartire, che sul quando (Di venerdì 17 aprile 2020) Nella task force di esperti presieduta da Vittorio Colao si lavora un po’ al buio. “Non è facile, ma sono moderatamente soddisfatto di quello che stiamo facendo. Certo, l’ideale sarebbe stato avere una lista delle cose da fare, ma questa indicazione dal Governo non è arrivata”, spiega all’Huffpost uno degli esperti. “Sappiamo che sulla Fase 2 siamo gli ultimi arrivati, siamo semplici advisor e non abbiamo deleghe e poteri, non siamo noi in questa fase a poter decidere se riaprire il 27 aprile piuttosto che il 4 maggio o ancora dopo”. Per questo i 17 della task force si stanno concentrando sul “come” ripartire, con una lista di priorità per punti da sottoporre a Giuseppe Conte la prossima settimana.“Quello che possiamo fare – prosegue - è presentare al Governo una serie di punti, una decina che ... Leggi su huffingtonpost Urge un vaccino contro il virus delle Task Force. Sono già otto quelle governative con 331 consulenti. E poi ci sono i casi di Toti in Liguria e di Sala a Milano

Coronavirus - in task force Lombardia l’omicida di Ramelli | Beccalossi : “è offensivo”

Meloni incontra le categorie. Questa è la vera task force che serve - no le pagliacciate del governo (Di venerdì 17 aprile 2020) Nelladi esperti presieduta da Vittorio Colao siun po’ al. “Non è facile, ma sono moderatamente soddisfatto di quello che stiamo facendo. Certo, l’ideale sarebbe stato avere una lista delle cose da fare, ma questa indicazione dal Governo non è arrivata”, spiega all’Huffpost uno degli esperti. “Sappiamo che sulla Fase 2 siamo gli ultimi arrivati, siamo semplici advisor e non abbiamo deleghe e poteri, non siamo noi in questa fase a poter decidere se riaprire il 27 aprile piuttosto che il 4 maggio o ancora dopo”. Per questo i 17 dellasi stanno concentrando sul “, con una lista di priorità per punti da sottoporre a Giuseppe Conte la prossima settimana.“Quello che possiamo fare – prosegue - è presentare al Governo una serie di punti, una decina che ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Colao ha già finito i giga? Task force in difficoltà, e discute dell’immunità legale pe… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono chiesto come mai nelle task force del governo non ci siano i rappresentanti veri del mondo del La… - TgLa7 : #Coronavirus: @BeppeSala a capo della 'task force' dei sindaci del mondo - chiaraped : RT @valy_s: @chiaraped @robersperanza Ministri assenti... abbiamo le task force per ogni cosa. App inutile, probabilmente serve ad altri sc… - eleitaliana : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, @Palazzo_Chigi : sulle aperture nessuna ipotesi definitiva. Le decisioni sull'allentamento del lockdown sa… -

Ultime Notizie dalla rete : task force Coronavirus, l’idea della task force per il dopo virus mi solleva un paio di dubbi Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Azzolina: "Riaprire le scuole ora vanificherebbe gli sforzi"

La ministra indica la ripresa delle lezioni a settembre. Protestano gli assessori regionali: "Ci coinvolga". L'ex rettore Patrizio Bianchi alla ...

Coronavirus, l’idea della task force per il dopo virus mi solleva un paio di dubbi

La decisione del Governo di istituire una task force per il dopo-Covid è un’occasione d’oro per tornare a interrogarsi su categorie come la “politica” e la “tecnica”. L’idea di rivolgersi, in un ...

La ministra indica la ripresa delle lezioni a settembre. Protestano gli assessori regionali: "Ci coinvolga". L'ex rettore Patrizio Bianchi alla ...La decisione del Governo di istituire una task force per il dopo-Covid è un’occasione d’oro per tornare a interrogarsi su categorie come la “politica” e la “tecnica”. L’idea di rivolgersi, in un ...