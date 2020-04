Intesa Sanpaolo, concesse 130mila moratorie per 15 miliardi (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Circa 130mila richieste di sospensioni, per un totale di finanziamenti residui che supera i 15 miliardi di euro. In poco più di un mese – secondo quanto confermano fonti della Banca – Intesa Sanpaolo ha raccolto e messo in lavorazione le moltissime richieste di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali pervenute soprattutto attraverso la modalità di sospensione a distanza, attivata dal Gruppo già a metà marzo. Grazie ad una task force dedicata, tale modalità ha consentito ai clienti del gruppo bancario di inoltrare la richiesta di sospensione attraverso uno scambio di informazioni e documenti via telefono ed e-mail, direttamente tra il cliente ed il gestore. Da qualche giorno la modalità a distanza è stata estesa anche al web, con una modulistica scaricabile direttamente dal sito di Intesa ... Leggi su quifinanza Prestiti garantiti dallo Stato : come richiederli a Intesa Sanpaolo

