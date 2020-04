Il Como apre la sua sezione femminile con due squadre giovanili

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il1907 comunica di aver iniziato un percorso di sviluppo per espandere la propria attività anche nel calcio. La società ha deciso di farlo con un video che esprime e riassume come lo sport e il calcio siano una disciplina universale. Senza alcuna distinzione. Si tratta di un passo importante per il club … L'articolo Illa suacon dueè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

