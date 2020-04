Falsi poliziotti a Riano | donna rapinata nella sua villa

Leggi su romanotizie24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Notte di paura per unain unadi campagna, a, a nord di Roma. La, che è la casa della signora, è statada una banda di criminali, con lae i figli in casa. Chiusa in camera coi figli Una vicenda degna di un film crime, quella che è stata vissuta da unala scorsa notte nelle campagne di Roma. Ladi 36 anni ha raccontato l’avventura ai Carabinieri della stazione diintervenuti sul posto ed a cui laha sporto denuncia. La rapina è stata effettuata da una banda composta da 4 uomini, che si sono spacciati perin borghese. Un espediente con cui sono riusciti a entrare in casa della. I 4, dopo aver minacciato lacon una pistola, la hanno rinchiusa in una camera della, dove i tre figli piccoli dellastavano dormendo. Bottino di 3.000 euro Con la ...