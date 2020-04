Coronavirus: “Immuni”, ecco l’app per il tracciamento dei contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) Servirà per rintracciare i potenziali contagiati: «Immuni» è la app di contact tracing che servirà a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la «fase 2». È stata firmata la stipula del contratto di cessione gratuita della licenza d’uso del software e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons, che curerà anche gli aggiornamenti futuri. Leggi su vanityfair Coronavirus - l’app per l tracciamento si chiamerà “Immuni” : tutti i dettagli

Coronavirus - “Immuni” : come funziona l’app per il tracciamento dei contagi

Coronavirus app tracciamento contagi - si chiamerà “Immuni” : ecco come funzionerà (Di venerdì 17 aprile 2020) Servirà per rintracciare i potenziali contagiati: «Immuni» è la app di contact tracing che servirà a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la «fase 2». È stata firmata la stipula del contratto di cessione gratuita della licenza d’uso del software e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons, che curerà anche gli aggiornamenti futuri.

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - fanpage : Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona - NerOne86 : Siete gli stessi che per Privacy intendono quella che icollate sulle bacheche dei social, tipo catena di Sant'Anton… - C0d3r_ : #Coronavirus, il Governo ha scelto l'app per tracciare i contagi: si chiamerà #Immuni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Immuni”