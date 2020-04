Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 13:10 (Di giovedì 16 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli coronavirus Assisto disgustato moltiplicazione di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico così l’assessore Lombardo Giulio gallera Facebook dopo gli attacchi dell’opposizione la lettura dei giornali che lo hanno amareggiato abbiamo vissuto qualcosa di Pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi consultare un avvocato scegliendo sempre per salvare la vita alle persone il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare noi eravamo in trincea e lo siamo ancora vero che molti erano senti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia ed è vero l’Unione Europea ora deve presentare una scusa sentita l’Italia e lo sa ma le scuse ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Lagarde : “Necessari ulteriori sforzi”

TFR Inps anticipato in arrivo? Ecco le ultime notizie

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. I decessi in Europa superano quota 90mila (Di giovedì 16 aprile 2020)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli coronavirus Assisto disgustato moltiplicazione di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico così l’assessore Lombardo Giulio gallera Facebook dopo gli attacchi dell’opposizione la lettura dei giornali che lo hanno amareggiato abbiamo vissuto qualcosa di Pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi consultare un avvocato scegliendo sempre per salvare la vita alle persone il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare noi eravamo in trincea e lo siamo ancora vero che molti erano senti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia ed è vero l’Unione Europea ora deve presentare una scusa sentita l’Italia e lo sa ma le scuse ...

sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - giuliog : RT @GrSociale: Ascolta il #Grs di oggi, giovedì #16aprile, con le ultime notizie dal mondo del #terzosettore. Ti basta clicca qui ?? ?? http… - GrSociale : Ascolta il #Grs di oggi, giovedì #16aprile, con le ultime notizie dal mondo del #terzosettore. Ti basta clicca qui… -