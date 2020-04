Sepúlveda | il giramondo che combatteva l’ingiustizia e amava le parole

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 17 aprile 2020) «Il bastardo non vale un minuto del mio tempo». Manuel Contreras era stato il capo della Dina, la Gestapo cilena, era stato l’uomo che l’aveva fatto gettare in cella e consegnato ai torturatori. Ed era finalmente morto, a 86 anni, con un’immonda quantità di omicidi e una modica quantità di condanne sulle spalle. Ma c’era il sole, la griglia bollente, la birra gelata, e su tutto incombeva un appetito cileno. «Vaffanculo anche Contreras». Niente pezzo, niente intervista. In sottofondo, rumore … Continua L'articolo Sepúlveda, ilchel’ingiustizia eleproviene da il manifesto.