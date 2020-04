Morto Brian Dennehy | l’attore che interpretò lo sceriffo Will Teasle in Rambo | aveva 81

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mondo del cinema in lutto per la morte di, attore famoso per aver dato volto e voce allonel filmdel 1982 al fianco di Sylvester Stallone. A dare l'annuncio della morte è stata la figlia, che ha sottolineato come il decesso sia avvenuto per cause naturali e non per Coronavirus.