L'Italia è il penultimo stato più inefficiente nella lotta al virus (Di giovedì 16 aprile 2020) I cinque Stati più efficienti contro l'epidemia di Covid-19 sono nell'ordine Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. L'Italia, nella classifica che riguarda l'Europa, si trova al 32esimo posto su 33, mentre sul podio si trovano rispettivamente Germania, Svizzera e Austria. Lo studio condotto dal Deep Knowledge Group, un consorzio privato internazionale coinvolto nell'high-tech, in particolare in materia di salute, si basa su parametri specifici: sicurezza sanitaria, efficienza del trattamento e livello di rischio. Le analisi del gruppo utilizzano dati pubblici come quelli forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Johns Hopkins University e mostrano come alcuni paesi siano più sicuri di altri circa l'emergenza coronavirus tenendo anche conto delle loro capacità ospedaliere, delle misure ...

