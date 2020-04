Gattuso Napoli | tre garanzie per restare in azzurro

(Di giovedì 16 aprile 2020)chiedealper: rinnovo del contratto, permanenza dei pezzi pregiati e chiarezza su Koulibaly-Allan Ilpotrebbe ripartire da Gennarodopo l’ottimo impatto avuto sull’ambiente in questi mesi. Il tecnico è stato in grado di risanare uno spogliatoio ormai fratturato nei riguardi sia di Carlo Ancelotti, ora all’Everton, sia della società., però, vuoleprima di firmare il rinnovo del contratto. Innanzitutto, l’allenatore chiede la permanenza di Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, molto corteggiati all’estero, e poi chiarezza sul futuro di Kalidou Koulibaly e Allan. Leggi su Calcionews24.com

ADeLaurentiis : Buona Pasqua a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente, a Giuntoli e al suo staff, a Gattuso e allo sta… - news24_napoli : Varriale: “Ho una confessione su Gattuso, vuole ottenere il quid di… - Fantacalcio : Cannavaro: 'Sogno di allenare il Napoli. Gattuso? Il Milan ha sbagliato con lui' - sscalcionapoli1 : Repubblica – Il piano del Napoli: Gattuso ed i giocatori in ritiro a Castel Volturno per un mese… - news24_napoli : Carrera elogia Azmoun: “Ha colpi da top player, con Gattuso può… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Napoli

Ecco come sono andate le semifinali di andata di Coppa Italia prima del coronavirus. Le favorite per la finalissima sono Napoli e Juventus perché la squadra di Gattuso ha vinto 1 a 0 a Milano mentre i ...Il Napoli potrebbe ripartire da Gennaro Gattuso dopo l’ottimo impatto avuto sull’ambiente in questi mesi. Il tecnico è stato in grado di risanare uno spogliatoio ormai fratturato nei riguardi sia di ...