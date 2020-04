Gaffe dei giovani del Pd: confondono le Brigate Nere con i partigiani (Di giovedì 16 aprile 2020) Elena Barlozzari La clamorosa Gaffe dei giovani Democratici, che hanno scambiato un soldato delle Brigate Nere per un partigiano. L'esperto di storia militare: "Non c'era margine di errore, è solo plateale ignoranza" Tanta era la fretta di celebrare il 25 aprile, che i giovani Democratici ci sono arrivati in scivolata. La buccia di banana è quella vecchia foto, che per ore ha rimbalzato sui social network. È comparsa ieri sulla pagina Facebook dei giovani Democratici di Albano Laziale, che oggi si scusano per la brutta figura. Quale? Lo scatto che avrebbe dovuto celebrare Arrigo Boldrini, nome di battaglia "Bulow", uno dei principali organizzatori della Resistenza romagnola, in realtà raffigura un soldato delle Brigate Nere. Insomma, i giovani del Partito Democratico hanno preso lucciole per lanterne, fascisti per partigiani. "Non c'era margine di ... Leggi su ilgiornale La gaffe del capo dei medici scozzesi : a spasso in barba al Coronavirus

NBA : il dramma di Towns - la gaffe dei Sixers e l'arena dei Clippers

L’inviata de L’Isola dei Famosi spagnola fa una pessima gaffe credendo di non essere in diretta (VIDEO) (Di giovedì 16 aprile 2020) Elena Barlozzari La clamorosadeiDemocratici, che hanno scambiato un soldato delleper un partigiano. L'esperto di storia militare: "Non c'era margine di errore, è solo plateale ignoranza" Tanta era la fretta di celebrare il 25 aprile, che iDemocratici ci sono arrivati in scivolata. La buccia di banana è quella vecchia foto, che per ore ha rimbalzato sui social network. È comparsa ieri sulla pagina Facebook deiDemocratici di Albano Laziale, che oggi si scusano per la brutta figura. Quale? Lo scatto che avrebbe dovuto celebrare Arrigo Boldrini, nome di battaglia "Bulow", uno dei principali organizzatori della Resistenza romagnola, in realtà raffigura un soldato delle. Insomma, idel Partito Democratico hanno preso lucciole per lanterne, fascisti per. "Non c'era margine di ...

fabius10scudi : @LeleDip Ora c'è da chiedersi perché lei ha cancellato il video mentre Sala e Zingaretti no. Due ipotesi: 1. La Pe… - castell32082033 : RT @Leo_Apostel: Da Berlusconi a Conte passando per l'indecente capitano continua la sconcia relazione con l'autocrate #Putin stavolta aval… - ASparaciari : 'Dobbiamo investire di più sulla finanza... Anzi, no, sulla salute'. La gaffe di #AttilioFontana racchiude molti de… - Italia_Notizie : La gaffe l'inviata di Agorà: 'Non siamo fortunati, non c'è nessuno' - RFanciola : @HerberMax @RSInews Forse, dopo la scompisciante uscita di Kellyanne Conway, era meglio ricordare che il 19 di CoVi… -