È morto Luis Sepulveda. Era atteso in Italia

A causa del coronavirus è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Si era battuto per i diritti umani e per quello alla vita. I suoi maestri erano stati i grandi scrittori spagnoli della prima metà del novecento: Antonio Machado e Garcia Lorca. Sentiva una profonda simpatia per gli animali, da cui le sue favole. Notevole anche il suo rapporto con l'.

Addio a Luis Sepúlveda. Lo scrittore cileno si è spento in un ospedale delle Asturie, in Spagna, dopo aver contratto il Covid-19. Aveva 70 anni. Nato a Ovalle in Cile nel 1949, l'autore de "La ...A causa del coronavirus è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Si era battuto per i diritti umani e per quello alla vita. I suoi maestri erano stati i grandi scrittori spagnoli della prima metà ...