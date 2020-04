“Aprire tutto, anzi chiudere, no aprire”: tutte le volte che Salvini ha cambiato idea sul Coronavirus | VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) Salvini, le mille giravolte sul Coronavirus: “Aprire, no chiudere, anzi aprire” Nel documentare, leggere, ascoltare tutte le dichiarazioni di Matteo Salvini su quello che bisogna fare o non fare durante l’emergenza Coronavirus, si viene colti da qualcosa che potrebbe trovarsi a metà strada tra l’ubriachezza e la labirintite. Per carità, tutti hanno fatto qualche aggiustamento, si sono ravveduti, sono ritornati qua e là sui loro passi, ma la acrobazie di Salvini sono imbattibili. Inizia con la paura che il virus arrivi dai barconi, poi invita a riaprire subito tutto e “stanno facendo passare l’Italia per un paese infetto”, poi chiudere tutto, poi apriamo le chiese per Pasqua, poi con Vo’ e Codogno si è chiuso tutto quello che andava chiuso, poi no, c’era anche Alzano ma Conte non ha voluto, ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 aprile 2020), le mille girasul Coronavirus: “Aprire, noaprire” Nel documentare, leggere, ascoltarele dichiarazioni di Matteosu quello che bisogna fare o non fare durante l’emergenza Coronavirus, si viene colti da qualcosa che potrebbe trovarsi a metà strada tra l’ubriachezza e la labirintite. Per carità, tutti hanno fatto qualche aggiustamento, si sono ravveduti, sono ritornati qua e là sui loro passi, ma la acrobazie disono imbattibili. Inizia con la paura che il virus arrivi dai barconi, poi invita a riaprire subitoe “stanno facendo passare l’Italia per un paese infetto”, poi, poi apriamo le chiese per Pasqua, poi con Vo’ e Codogno si è chiusoquello che andava chiuso, poi no, c’era anche Alzano ma Conte non ha voluto, ...

jaxofficial : C’è qualcuno nella mia regione che promette di aprire ospedali da centinaia di posti in 6 giorni, si fa fare delle… - foolbrain : RT @lellesan79: Salvini dice che non è il momento di aprire un’inchiesta in Lombardia. Insomma, deve decidere lui come dove e quando. Tutto… - Consell100 : @nazek_vesco @fede9013 @RonaldL82181810 @gadlernertweet Ma non scherzare secondo te loro si ricordano che Salvini i… - kittesencoola : @MariaPerrotta12 @blusewillis @matteosalvinimi Ma non dovevamo aprire tutto? - SF57CFC : RT @lellesan79: Salvini dice che non è il momento di aprire un’inchiesta in Lombardia. Insomma, deve decidere lui come dove e quando. Tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aprire tutto Coronavirus: Salvini, 'non vorrei primi a chiudere ed ultimi ad aprire' Affaritaliani.it