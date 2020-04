Test sierologici | si parte da Bergamo «Ma 20 mila al giorno non bastano»

giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - ItaliaViva : 'Io sono per i test sierologici, per l'uso di guanti e mascherine e del rispetto delle distanze. Rispetti tutti que… - matteosalvinimi : 20.000 esami sierologici al giorno, già dal 21 aprile, grazie ai test dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia:… - CastelluccioS : RT @PietroBussolati: Milano è fuori controllo. A Milano non capiamo la crescita del contagio. Faremo i test sierologici ovunque ma non a Mi… - mattew_77 : RT @LaStampa: Coronavirus nel Lazio, la Regione dice no al business dei test sierologici -

