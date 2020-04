Ricetta – Torta di mele soffice soffice

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Una delle ricette più amate, fatte solo di ingredienti semplici e genuini: ladicome una nuvola e gustosa grazie alla frutta, è veloce e facile da preparare. Adatta per colazione o per merenda, ladisi presenta in varie versioni: c’è chi utilizza il burro, chi l’olio, chi aggiunge frutta secca, chi lo yogurt, non mancano le varianti golose con cioccolato e con aggiunta di altra frutta. Di seguito eccone alcune, a partire inizia dalla più classica e originale per arrivare a una moderna fit e vegan.ditradizionale Come si dice? Una mela al giorno toglie il medico di torno, grazie ai suoi insospettabili benefici. Allora che si fa? Tuffiamole in una. Iniziamo la nostra sfilata dallapiù classica possibile, quella originale, utilizzata dalle nonnine che in casa avevano la ...