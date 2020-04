Pupo, quarantena tra moglie e amante: “Ho i permessi per andare da lei” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Completata l’avventura con il Grande Fratello Vip, anche Pupo è ora costretto ad affrontare la normalità del Coronavirus, e della quarantena. Una sfida complessa per un personaggio come il cantante e presentatore, da sempre orgogliosamente legato alla propria libertà individuale. Ne ha infatti discusso con Diva e Donna, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa; anche e sopratutto in riferimento all’hashtag #andràtuttobene, da lui ripetutamente criticato. “Se giro per il bosco non contagio nessuno, contesterò le multe fino alla morte”: Pupo difende il suo diritto di andare a trovare la compagna in quarantena “Tutto questo buonismo del ne usciremo migliori è una grandissima caz**ta“, si è sfogato Pupo con il settimanale. “L’umanità ne uscirà a pezzi, e la maggioranza ... Leggi su velvetgossip Pupo - quarantena tra moglie e compagna : come fa a dividersi

Pupo - la quarantena tra moglie e fidanzata : “Ho tutti i permessi in regola” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Completata l’avventura con il Grande Fratello Vip, ancheè ora costretto ad affrontare la normalità del Coronavirus, e della. Una sfida complessa per un personaggio come il cantante e presentatore, da sempre orgogliosamente legato alla propria libertà individuale. Ne ha infatti discusso con Diva e Donna, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa; anche e sopratutto in riferimento all’hashtag #andràtuttobene, da lui ripetutamente criticato. “Se giro per il bosco non contagio nessuno, contesterò le multe fino alla morte”:difende il suo diritto dia trovare la compagna in“Tutto questo buonismo del ne usciremo migliori è una grandissima caz**ta“, si è sfogatocon il settimanale. “L’umanità ne uscirà a pezzi, e la maggioranza ...

blogtivvu : Pupo, quarantena tra moglie e compagna: ecco come si è organizzato - SoloMary_ : RT @margotebasta: Giorno quarantena n°non lo so più, in cucina è partito il concerto di Pupo e Julio Iglesias. - margotebasta : Giorno quarantena n°non lo so più, in cucina è partito il concerto di Pupo e Julio Iglesias. - haneulinka : In questa quarantena sto adorando i video di Chiara Ferragni e Fedez con il pupo Leo. Che è talmente bello da ricordarmi Ciccio Bello. - AFotone : Pupo mai più opinionista!! non solo al GF ma ovunque. Sto raccogliendo le firme. Sono già a quota 1. La mia. Sono i… -