Gallera dice di essere contento che l’ospedale in Fiera (costato 21 milioni) non è servito a ricoverare centinaia di persone (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sarà stata senz’altro una frase uscita male. Perché non si può dire di un ospedale (quello realizzato in Fiera a Milano) che è stato il punto forte della campagna della regione Lombardia contro il coronavirus, costruito in tempi record e che ha visto l’esborso di 21 milioni di euro arrivati da investitori privati non sia servito alla sua funzione originaria. Ovvero quella di essere considerato il punto di riferimento per le terapie intensive nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus, non soltanto per la Lombardia, ma per tutto il resto d’Italia e, addirittura, d’Europa. Eppure Giulio Gallera lo ha detto e si è anche manifestato piuttosto soddisfatto per questa affermazione. LEGGI ANCHE > Ma il Gallera che critica il Viminale è lo stesso che dice che si può non rimanere a distanza se si indossa la ... Leggi su giornalettismo La Lombardia è stata travolta da uno tsunami - dice Gallera

Ma il Gallera che critica la circolare del Viminale è lo stesso che dice che si può non rimanere a distanza se si indossa la mascherina?

Coronavirus : Gallera - ‘mai pensato a tamponi a tappeto - scienza dice solo a sintomatici’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sarà stata senz’altro una frase uscita male. Perché non si può dire di un ospedale (quello realizzato ina Milano) che è stato il punto forte della campagna della regione Lombardia contro il coronavirus, costruito in tempi record e che ha visto l’esborso di 21di euro arrivati da investitori privati non sia servito alla sua funzione originaria. Ovvero quella diconsiderato il punto di riferimento per le terapie intensive nel bel mezzo dell’emergenza coronavirus, non soltanto per la Lombardia, ma per tutto il resto d’Italia e, addirittura, d’Europa. Eppure Giuliolo ha detto e si è anche manifestato piuttosto soddisfatto per questa affermazione. LEGGI ANCHE > Ma ilche critica il Viminale è lo stesso cheche si può non rimanere a distanza se si indossa la ...

Davide : L’addetto alle televendite di Regione Lombardia Gallera oggi dice che se l’ospedale in Fiera è vuoto «siamo content… - stanzaselvaggia : Una coppia di Cernusco sul Naviglio (lui ricoverato col Coronavirus), l’8 marzo, chiede a Gallera cosa fare. E lui… - stanzaselvaggia : Gallera che dice “stiamo attenti a Milano” è tipo Trump che dice “stiamo attenti alle nostre pettinature”. - alecatania1978 : RT @giuliocavalli: Dice Gallera che l’ospedale in fiera non è servito e 'siamo contenti perché vuol dire che non c’era bisogno”. In prat… - Gianluc36934593 : RT @giuliocavalli: Dice Gallera che l’ospedale in fiera non è servito e 'siamo contenti perché vuol dire che non c’era bisogno”. In prat… -