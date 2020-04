Asprilla: «Zapata una sorpresa. Muriel non è un top» (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ex calciatore colombiano Asprilla ha parlato dell’Atalanta e dei connazionali Zapata e Muriel L’ex calciatore Faustino Asprilla ha detto la sua al Corriere dello Sport sulla corsa dell’Atalanta in campionato e alcuni degli uomini chiave della rosa allenata da Gian Piero Gasperini: «Non è ancora ai livelli del mio Parma, ma si sta avvicinando». «Zapata è definitivamente esploso, ha un potenziale eccezionale ma non pensavo che sarebbe mai diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione. Muriel? Non è un top player per colpa sua. Da ragazzino pensavamo che sarebbe diventato un fenomeno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ex calciatore colombianoha parlato dell’Atalanta e dei connazionaliL’ex calciatore Faustinoha detto la sua al Corriere dello Sport sulla corsa dell’Atalanta in campionato e alcuni degli uomini chiave della rosa allenata da Gian Piero Gasperini: «Non è ancora ai livelli del mio Parma, ma si sta avvicinando». «è definitivamente esploso, ha un potenziale eccezionale ma non pensavo che sarebbe mai diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione.? Non è un top player per colpa sua. Da ragazzino pensavamo che sarebbe diventato un fenomeno». Leggi su Calcionews24.com

