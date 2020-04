Stasera in tv 14 aprile 2020 Tutti i film ed i programmi tv

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Vediamo insieme la programmazione diin tv 14. Chetv scegliere? La tv in piena rivoluzione Coronavirus continua a regalarci, pur non mancando di informarci puntualmente su quanto sta accadendo, qualche momento di leggerezza. Guardare un belo distrarsi con una fiction, in momenti come questi può essere una terapia. Ecco la programmazione completa e i consigli per questo Martedì sera.in tv 14: i nostri consigli Ecco i nostri consigli: noi vi suggeriamo il reality show Pechino Express e i talk show Cartabianca e Fuori dal coro. Si conclude su Rai Due alle 21.20, questa ultima edizione di Pechino Express, accompagnata da un buon successo di pubblico. I concorrenti rimasti si sfidano nell’ultima tappa prevista e alla fine Costantino della Gherardesca premia i vincitori. Su Rai Tre alle 21.20, Bianca ...