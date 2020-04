Morto Mirko Bertuccioli, il ricordo di Bugo: “Un vero amico, ne abbiamo fatte di cose insieme” (Di martedì 14 aprile 2020) Bugo ha reso omaggio a Mirko Bertuccioli. Il cantante dei Camillas è Morto oggi. Da marzo lottava contro il Coronavirus. Era ricoverato presso l'ospedale di Pesaro. Bugo lo ricorda come un vero amico e racconta: "Ci conoscevamo dal 2002, quando mi invitò a suonare nel suo negozio di dischi in quel di Pesaro. Da allora ne abbiamo fatte di cose insieme". Leggi su fanpage Coronavirus - morto Mirko Bertuccioli - cantante dei Camillas : era in terapia intensiva da marzo

