Monte e Isabella | la quarantena pesa | Francesco duro sulle critiche

(Di martedì 14 aprile 2020)De Candia. Come sta la coppia: la, l’ex tronista replica duramente alletorna a lanciare segnali affettuosi sui social per la sua dolce metà, la modellaDe Candia. Nella giornata di Pasquetta l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto trapelare una vecchia foto in … L'articolo, laproviene da Gossip e Tv.

Antonel67036473 : RT @CaveCanem_Q: @ValerioMalvezzi italia open society: Brando Maria Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte… - Carmine13051963 : RT @CaveCanem_Q: @ValerioMalvezzi italia open society: Brando Maria Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte… - SoniaLaVera : RT @CaveCanem_Q: @ValerioMalvezzi italia open society: Brando Maria Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte… - Eraclanius : RT @CaveCanem_Q: @ValerioMalvezzi italia open society: Brando Maria Benifei, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte… - CasatiSilvano : Il commento di Isabella De Monte all'iniziativa degli europarlamentari grillini: -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Isabella

Gossip e Tv

Francesco Monte e Isabella De Candia. Come sta la coppia: la quarantena pesa, l’ex tronista replica duramente alle critiche Francesco Monte torna a lanciare segnali affettuosi sui social per la sua ...Per evadere in questo momento di isolamento l'ex tronista sfoglia l'album dei ricordi e posta un dolce scatto di una vacanza a Ibiza con la sua Isabella Per evadere dall'isolamento e dal ...