Il Paradiso delle Signore terminerà in anticipo il prossimo 24 aprile

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 aprile 2020) Il, la soap quotidiana di Rai 1, chiuderà i battenti inil24. La notizia era stata data da diverse settimane ma ora è diventata ufficiale. L’emergenza coronavirus ha costretto la produzione ad interrompere le riprese e il quantitativo di episodio girati precedentemente non permetterà alla produzione di andare oltre il 135esimo episodio rispetto ai 160 che erano inizialmente previsti. Nella puntata vedremo anche in un interessante parallelismo storico il racconto sulla Liberazione di Milano del 1945. Un finale dunque che non sarà conclusivo per la soap opera, ma Ilè stato già rinnovato per una terza stagione attualmente in scrittura. Gli episodi mancanti saranno completati appena possibile e probabilmente mandati in onda in autunno prima dei nuovi diventando a ...