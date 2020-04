Il marito di Benedetta Rossi: “L’ho difesa dal branco”. E lei commenta: “La normalità spaventa” (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo il putiferio che si è scatenato sui social, in seguito alle offese ricevute da Benedetta Rossi, suo marito Marco, che ha risposto su Twitter agli haters, ha chiarito quanto accaduto. E lo ha fatto dalla pagina Instagram dell’amatissima foodblogger spiegando che loro non sapevano nulla di quello che sui social si era scatenato. “Usiamo poco Twitter” ha detto Marco che ha subito voluto precisare che a scrivere sui social non era Benedetta ma lui, per rispondere a quelli che lui e Benedetta definiscono dei veri e propri bulli. Ovviamente Benedetta approva quello che suo marito ha scritto per rispondere a questi odiatori. “Ci arrivavano segnalazioni di questo tizio, come possiamo definirlo un bullo” ha detto Marco spiegando perchè ha deciso di difendere sua moglie rispondendo per le rime. QUI TUTTA LA VICENDA Benedetta Rossi offesa ... Leggi su ultimenotizieflash Benedetta Rossi di ‘Fatto in casa per voi’ esplode sui social. Ma era il marito

