Fondidigaranzia.it: il sito del modulo per la garanzia fino a 25mila euro non funziona (Di martedì 14 aprile 2020) Stamattina abbiamo parlato del modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro che è scaricabile dal sito Fondidigaranzia.it collegato al ministero dello Sviluppo Economico. Il MISE in una nota comunica che, a seguito della pubblicazione del decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell'approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l'autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles. Il problema è che il sito, come quell'INPS qualche giorno fa, ha molti problemi di accesso e non riesce a servire tutte le ...

