Coronavirus, Apple e Google uniscono le forze. Arrivano nuove funzioni anti pandemia nei sistemi operativi per smartphone (Di martedì 14 aprile 2020) Annunciati una serie di strumenti integrati che permetteranno di tracciare la prossimità delle persone. L'Accesso lo avranno solo le autorità sanitarie “e i cittadini potranno sempre decidere di non aderire” Leggi su repubblica Coronavirus - Apple e Google uniti per tracciamento contagio : come usciremo dalla quarantena

Apple e Google insieme contro il coronavirus

Tracciamento contatti positivi al Coronavirus - collaborazione tra Apple e Google (Di martedì 14 aprile 2020) Annunciati una serie di strumenti integrati che permetteranno di tracciare la prossimità delle persone. L'Accesso lo avranno solo le autorità sanitarie “e i cittadini potranno sempre decidere di non aderire”

Internazionale : La Apple e Google hanno annunciato una collaborazione per favorire l’uso di app in grado di rilevare i contatti con… - SkyTG24 : Coronavirus, negli Usa sulle mappe Apple le strutture per i test - ilpost : Apple e Google contro la pandemia - cgand : RT @setteBIT: Dalle Mappe di Apple l’analisi di come cala la mobilità durante il #Coronavirus in grandi città e 63 paesi… l’Italia c’è e Mi… - LuceverdeRadio : ??#Emergenza #Coronavirus #restateacasa ??L’app #AllertaLOM, già utilizzata per le allerte di #ProtezioneCivile ?Pe… -