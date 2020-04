Calabrese | aiutiamo cittadini con Ztl aperte e parcheggi gratis

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Tutte le misure su trasporti e mobilita’ che abbiamo adottato per contenere la diffusione del Covid-19 saranno valide fino al 3 maggio. Resterannoquindi h24 le Ztl di Trastevere, Tridente e Centro Storico, cosi’ come rimarra’ gratuita la sosta sulle strisce blu su tutto il territorio capitolino. Abbiamo prorogato questi provvedimenti in linea con l’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro. “Ricordo che l’apertura h24 dei varchi della Ztl di Trastevere, Tridente e Centro storico e’ stata decisa per agevolare gli spostamenti in citta’ di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessita’ quali, per esempio, l’acquisto di beni ...