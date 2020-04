Bortolo Mutti | «Gasperini sta facendo un lavoro incredibile Scudetto? Non sarei

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020)ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: queste le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta sui bergamaschiha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta sulla stagione dei bergamaschi. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE Un commento sulla stagione dell’Atalanta: nessuno a Bergamo pensava che la squadra dipotesse spingersi a fare quelle cose in Champions… «Quando mi avevano chiesto chi poteva essere la candidata per disturbare la Juve per loio avevo detto l’Atalanta. Se guardiamo i numeri dell’Atalanta sono importantissimi, non vedo perchè i nerazzurri non possano essere candidati al titolo, esagerando ovviamente.staune in Champions ha trovato la sua consacrazione, ...