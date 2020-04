Beppe Fiorello esplode sui social: “Siete complici del contagio” (Di martedì 14 aprile 2020) Non è la prima volta che interviene sul tema e che un suo tweet inonda web e carta stampata, e l’ultimo post di Beppe Fiorello è intriso di rabbia e indignazione contro chi non rispetta le regole anti-contagio in piena emergenza Coronavirus. Beppe Fiorello contro chi non rispetta le regole Poche settimane fa, il suo attacco contro chi cantava dai balconi: “Dobbiamo fare 3 giorni di lutto nazionale“, a Pasqua il tweet al vetriolo contro chi esce di casa nonostante le restrizioni per impedire l’ulteriore diffusione del Coronavirus. Beppe Fiorello ha scelto di dire quello che pensa e, anche stavolta, ha deciso di affidare la sua rabbia e la sua indignazione a un post sui social: “C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare, chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere ... Leggi su thesocialpost Beppe Fiorello - le dure parole dell’attore su Twitter

Non è la prima volta che interviene sul tema e che un suo tweet inonda web e carta stampata, e l'ultimo post di Beppe Fiorello è intriso di rabbia e indignazione contro chi non rispetta le regole anti-contagio in piena emergenza Coronavirus. Beppe Fiorello contro chi non rispetta le regole Poche settimane fa, il suo attacco contro chi cantava dai balconi: "Dobbiamo fare 3 giorni di lutto nazionale", a Pasqua il tweet al vetriolo contro chi esce di casa nonostante le restrizioni per impedire l'ulteriore diffusione del Coronavirus. Beppe Fiorello ha scelto di dire quello che pensa e, anche stavolta, ha deciso di affidare la sua rabbia e la sua indignazione a un post sui social: "C'è chi è morto e chi morirà senza poter respirare, chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere ..."

