MotoGP | le grandi rivalità | Mick Doohan vs Max Biaggi | la rincorsa dell’australiano verso

(Di lunedì 13 aprile 2020) Maxha vissuto una esperienza nella classe regina del Motomondiale con diverse soddisfazioni, ma anche essendo contemporaneo di due leggende come Michaele Valentino Rossi, due “cannibali” che hanno segnato l’era a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio. Per il pilota romano, quindi, due rivali durissimi che hanno sicuramente tolto numerose vittorie al quattro volte iridato nella classe 250, ma che ha comunque dimostrato il suo grande valore anno dopo anno. Lo sbarco del “Corsaro nero” nella classe 500 è avvenuto nel 1998, proprio nel bel mezzo dell’epopea dell’australiano che aveva già messo in cascina quattro titolo iridati. Dopo il 1997, nel quale aveva vinto 12 gare su 15 (con due secondi posti e un solo ritiro, proprio nella gara di casa di Phillip Island)era ...

zazoomnews : MotoGP i grandi duelli: Philipp Island 2000 dopo 28 anni è tripletta italiana ma che sfida tra Biaggi Capirossi e R… - fmimolise : MotoGP. Zam e Nico sulle rivalità tra i piloti: Nei sessanta minuti della nostra diretta Instagram abbiamo ricordat… - infoitsport : MotoGP, i grandi sorpassi di Valentino Rossi: l’incredibile attacco al Cavatappi su Stoner, per riscrivere la stori… - Betaland_it : RT @italia_esports: RT @Agimegitalia: #eSports , #MotoGP torna nella versione virtuale: su #Betaland #FrancescoBagnaia e #AlexMarquez i due… - italia_esports : RT @ENJOYBET_OIA: #eSports: #motogp in versione virtuale #giocadacasa su -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP grandi

OA Sport

In un’intervista rilasciata a RaceFans, l’ex pilota e membro della BRDC Derek Warwick ha affermato che “attualmente c’è un grande punto interrogativo. Se non ci sarà la possibilità di avere spettatori ...Se il 1998 era di questo tenore, la grande attesa per il 1999 venne rovinata dopo solo due uscite ... Per Mick Doohan la carriera si chiude nel 1999, mentre Max Biaggi proverà ad andare a caccia del ...