F1 | Flavio Briatore | “Schumacher e Alonso sono stati i migliori della loro generazione”

Flavio Briatore è tornato a parlare della sua proficua e vincente esperienza nel mondo della F1. In un'intervista riportata anche da Marca, ha rivelato che Schumacher e Alonso sono stati i suoi due migliori piloti. Due campioni, due fuoriclasse che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia di questo sport. "sono orgoglioso di aver lavorato con i due migliori piloti di Formula 1 della loro generazione – ha dichiarato Briatore – Pensavo che dopo Michael non sarebbe stato possibile averne uno migliore, ma Fernando era almeno altrettanto bravo. Non aveva punti deboli nella guida, niente affatto". Nella sua intervista ha raccontato anche un retroscena molto interessante. Il mitico Ayrton Senna aveva capito le potenzialità di Schumacher e voleva bloccarne il trasferimento:"Ayrton si rese conto che Schumacher ...

