Cassa integrazione Napoli | piovono critiche da Torino

matteosalvinimi : Buon lunedì dell’Angelo, Amici. Io lo sto passando rispondendo ad alcune delle migliaia di mail con le vostre doma… - giorgio_gori : La Regione Lombardia: noi non aspettiamo lo Stato e tra una settimana anticiperemo la cassa integrazione a un milio… - matteosalvinimi : #Salvini: Le famiglie non hanno ancora visto un euro. La cassa integrazione è ferma. Ci sono gli affitti da pagare.… - rolandoroccando : RT @matteosalvinimi: Buon lunedì dell’Angelo, Amici. Io lo sto passando rispondendo ad alcune delle migliaia di mail con le vostre domande… - MarcosAL63 : RT @matteosalvinimi: Buon lunedì dell’Angelo, Amici. Io lo sto passando rispondendo ad alcune delle migliaia di mail con le vostre domande… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione

In Francia più di 6 (SEI!) milioni di lavoratori si sono messi in coda per chiedere la cassa integrazione parziale. In Spagna i disoccupati in fila per un sussidio sono saliti al 13,2%. In Belgio, in ...Finalmente, un segnale di rinascita". Elena Linari, calciatrice azzurra dell'Atletico Madrid, e' in cassa integrazione ma non nasconde la sua emozione per il segnale che arriva dai lavoratori spagnoli ...