Casarini | «VAR alla ripresa? Cosa facilmente risolvibile»

L'ex arbitro Paolo Casarin torna sulla questione relativapresenza del VARdella Serie A. Le sue parole Paolo Casarin, ex arbitro, ha spiegato ai microfoni di Radio Rai le modalità dianche per il VAR. CASARIN – «E' una, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare».