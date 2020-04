Anticipazioni Beautiful puntate dal 13 al 19 aprile 2020 | il coraggio di Flo

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020) Nelledal 13 al 19della soap opera americanavedremo Flo intenzionata a rivelare a Shauna la verità nella sua drammatica portata. Dopo una serie di tentennamenti la giovane si renderà conto che non ha tempo da perdere e di conseguenza penserà bene di vuotare il sacco. Ecco allora che ci sarà un confronto molto duro con Shauna che scoprirà così le ragioni che hanno spinto la ragazza a fare quelle scelte così discutibili.dal 13 al 15: Una notizia destabilizza Bill Lunedì 13– La disapprovazione di Brooke: Brooke non vede di buon occhio il fatto che la madre naturale di Phoebe frequenti sua figlia. Trova tutto ciò immorale e anche molto pericoloso visto come sono andate le cose. Successivamente Brooke nota la cicatrice sul petto di Donna e ...