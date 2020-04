“Purtroppo, non lo scorderò mai più…”: Amadeus, l’appello del conduttore dei Soliti Ignoti (Di domenica 12 aprile 2020) Amadeus interviene a Italia Sì di Marco Liorni Sabato pomeriggio su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento di Italia Sì con Marco Liorni. Una puntata insolita rispetto a quelle tradizionali. Infatti il padrone di casa, attraverso delle videochiamate via Skype, ha dato modo a molti personaggi della Rai a fare gli auguri di Buona Pasqua e di spendere delle parole confortanti al pubblico. Il primo a parlare è stato Amadeus, conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ed ex presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Quest’ultimo molto emozionato ma anche un po’ impaurito ha dato conforto e una raccomandazione a tutti i telespettatori del programma di Liorni. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno parla del Covid-19 Intervenuto a Italia Sì attraverso un filmato, Amadeus ha fatto gli auguri di una ... Leggi su kontrokultura Amadeus a Italia Si : “Purtroppo non dimenticheremo questo periodo”

Brad Pitt confessa la sua malattia : “Purtroppo non ci sono cure”

Perché Milly Carlucci non indossa mai le gonne? “Purtroppo non ho…” (Di domenica 12 aprile 2020)interviene a Italia Sì di Marco Liorni Sabato pomeriggio su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento di Italia Sì con Marco Liorni. Una puntata insolita rispetto a quelle tradizionali. Infatti il padrone di casa, attraverso delle videochiamate via Skype, ha dato modo a molti personaggi della Rai a fare gli auguri di Buona Pasqua e di spendere delle parole confortanti al pubblico. Il primo a parlare è statodei– Il Ritorno ed ex presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Quest’ultimo molto emozionato ma anche un po’ impaurito ha dato conforto e una raccomandazione a tutti i telespettatori del programma di Liorni. Ildei– Il Ritorno parla del Covid-19 Intervenuto a Italia Sì attraverso un filmato,ha fatto gli auguri di una ...

borghi_claudio : Ho acceso la tv su @StaseraItalia e stranamente ho visto @marattin perfetto sulla (inesistente) differenza fra MES… - disinformatico : La notizia che circolava è purtroppo confermata. Se non sapete chi era, leggete l'articolo. - carlaruocco1 : So che purtroppo non è la #Pasqua che avevamo immaginato e purtroppo non potrà essere una festività spensierata, co… - Serpico779 : RT @eros_bosio: Scusate Sto diventando famoso per aver scritto a una che seguivo e lei non esci le uova e mi stanno sclerando contro Purtr… - Mat83Red : @wukunny @erretti42 Ps non voglio rompere tanto per rompere o polemizzare gratuitamente, voglio solo fare dei ragio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Purtroppo non Lo dico al Corriere - Perché il 17 marzo non è il 4 luglio Corriere della Sera