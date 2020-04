Laura Pranzetti Lombardini | “I miei consigli per una Pasqua alternativa”

Leggi su feedproxy.google

(Di sabato 11 aprile 2020) Questa non è la solitaa cui siamo abituati da anni. Banditi i pranzi con i parenti e le uscite con gli amici, la situazione attuale ha stravolto le nostre gerarchie. Dobbiamo attenerci a una responsabile condivisione festiva, senza farsi abbattere dalla malinconia e dalla tristezza. Per questo, abbiamo interpellato, giornalista e blogger di stile. In questa intervista, ci fornisce, in maniera dettagliata, alcune preziose indicazioni da adottare in questi (...) - Musica e Spettacoli