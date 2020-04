Gattuso rivela | «Potevo andare al Boca Juniors nel 2012»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 aprile 2020)al: l’ex mediano del Milan, oggi allenatore del Napoli, ha rifiutato nelil trasferimento in Argentina. Ecco perché Intervistato da Fox Sports, l’allenatore del Napoli Gennaroha svelato che avrebbe potuto vestire la maglia del. Ecco il racconto dell’ex centrocampista sul passaggio sfumato. «Non è un segreto che ho sempre ammirato il. Sono stato fortunato a giocare un Intercontinentale contro ile ho giocato una partita amichevole in Audi Cup, in Germania. Nelsono stato vicino ad. Ma ho una donna a casa, non mi ha lasciato. I miei ragazzi erano molto giovani e non era la situazione familiare ideale per. Il quell’anno avevo anche un problema agli occhi, perin quell’ambiente bisogna essere al 100% e cosi decisi di non». Leggi su ...