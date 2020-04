Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

1' di lettura 11/04/2020 - Coronavirus Marche: situazione alle ore 12. Nel report odierno del Gores i dimessi/guariti salgono a 1291 e sono 118 i ricoveri in terapia intensiva. I casi di coronavirus ...

LECCE – Sono 95 i nuovi casi registrati oggi in Puglia di positività al Covid-19, secondo il bollettino diramato dalla Regione ... Ma è un dato che, molto probabilmente, sarà conteggiato nei prossimi ...

