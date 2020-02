Tumori, AIRC: le “Arance rosse per la Ricerca” in 3mila punti vendita della grande distribuzione (Di martedì 11 febbraio 2020) A partire da giovedì 13 febbraio, e fino a esaurimento scorte, 22 insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata aprono le porte di 3.000 punti vendita alle “Arance rosse per la Ricerca”, un’iniziativa di Fondazione AIRC che da 5 anni riunisce le realtà del settore in un impegno corale a sostegno della migliore ricerca oncologica italiana. Per tutto il weekend e fino a esaurimento scorte, ad AIRC saranno destinati 50 centesimi a fronte dell’acquisto delle reticelle di arance rosse italiane dedicate. Nel 2020 aumenta la diffusione su tutto il territorio italiano, grazie alla conferma dei partner storici – Bennet, Carrefour Italia insieme a Filiera Agricola Italiana SPA, Selex (con i soci Il Gigante, Supermme, Unicomm, Megamark, L’abbondanza, Maxi Di’, Cedi Marche, Arca, Gala, Grandi Magazzini Fioroni, Super Elite) – e a nuove adesioni delle insegne del ... meteoweb.eu

