Travolta da un tram, muore a 20 anni sotto gli occhi delle amiche (Di martedì 11 febbraio 2020) Tragedia a Milano. Una turista di 20 anni è morta dopo essere stata investita da un tram della linea 9. L’incedente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sera nei pressi di una banchina tra i bastioni di Porta Venezia e piazza Oberdan. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze, un’automedica, polizia locale e carabinieri. Ma per la giovane, di origine coreana, non c’è stato nulla da fare. Dopo essere stata trascinata dal mezzo, la 20enne è morta sul colpo. Insieme a lei erano presenti tre connazionali, sotto choc. che sono state trasportate in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Anche l’autista del mezzo è stato ricoverato in codice verde. Sconosciuta al momento la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione il mezzo era arrivato da piazza della Repubblica e viaggiava in direzione di viale Piave, e ... caffeinamagazine

